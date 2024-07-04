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Зеленский высказался об участии РФ и Путина во втором саммите мира

Украина, Четверг 04 июля 2024 13:05
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Зеленский высказался об участии РФ и Путина во втором саммите мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flickr. com)
Автор: Наталия Гурковская

Россия может принять участие во втором саммите мира. При этом не факт, что глава Кремля Владимир Путин будет присутствовать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

"Если следующий саммит мира будет идти по тому плану, который мы предполагаем, второй саммит предполагает, что будет план со всеми пунктами как мы видим окончание войны, и на нашей стороне будет большинство мира. Если план будет готов - мы организовываем второй саммит мира и там должны быть представители РФ, а кто это будет - мы посмотрим", - сказал он.

При этом президент сказал, что не уверен, что именно Путин будет представлять Россию.

"Мне кажется, что он боится выезжать из России. Может, к этому моменту в Кремле будет другой человек, ну что ж - будет другой", - добавил Зеленский.

Саммиты мира

Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца года.

Нпомним, первый саммит мира прошел в Швейцарии 15-16 июня. В мероприятии приняли участие 92 страны. По итогам саммита был подписан итоговый документ. Среди тех, кто отказался его подписывать - страны Глобального Юга, в том числе Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия.

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