Зеленський висловився про участь РФ та Путіна у другому саміті миру

Росія може брати участь у другому саміті миру. При цьому не факт, що глава Кремля Володимир Путін буде присутнім.

"Якщо наступний саміт миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо, другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами як ми бачимо закінчення війни, і на нашому боці буде більшість світу. Якщо план буде готовий - ми організовуємо другий саміт миру і там повинні бути представники РФ, а хто це буде - ми подивимось", - сказав він.

При цьому президент сказав, що не впевнений, що саме Путін буде представляти Росію

"Мені здається, що він боїться виїзджати із Росії. Може до цього моменту в Кремлі буде інша людина, ну що ж - буде інша", - додав Зеленський.