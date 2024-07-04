Зеленський висловився про участь РФ та Путіна у другому саміті миру
Росія може брати участь у другому саміті миру. При цьому не факт, що глава Кремля Володимир Путін буде присутнім.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.
"Якщо наступний саміт миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо, другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами як ми бачимо закінчення війни, і на нашому боці буде більшість світу. Якщо план буде готовий - ми організовуємо другий саміт миру і там повинні бути представники РФ, а хто це буде - ми подивимось", - сказав він.
При цьому президент сказав, що не впевнений, що саме Путін буде представляти Росію
"Мені здається, що він боїться виїзджати із Росії. Може до цього моменту в Кремлі буде інша людина, ну що ж - буде інша", - додав Зеленський.
Саміти миру
Україна розраховує на проведення другого саміту миру у Саудівській Аравії до кінця року.
Нагадаємо, перший саміт миру пройшов у Швейцарії 15-16 червня. У заході взяли участь 92 країни. За підсумками саміту було підписано підсумковий документ. Серед тих, хто відмовився його підписувати - країни Глобального Півдня, у тому числі Бразилія, Саудівська Аравія, ОАЕ та Індія.
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