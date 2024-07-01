Количество подписантов увеличивается. Какие страны поддержали коммюнике саммита мира

Итоговый документ саммита мира по Украине, который прошел 15-16 июня в Швейцарии, продолжает заручаться поддержкой новых стран и международных организаций.

Более детально о том, кто подписал коммюнике, - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Что вошло в коммюнике

Напомним, в Швейцарии по итогам саммита мира было принято совместное коммюнике. Большинство стран и международных организаций, которые были представлены на саммите в Швейцарии, поставили свои подписи под документом.

Но были и те, кто отказался поддерживать документ. Среди них - страны Глобального Юга, в том числе Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия.

В документе содержится три главных пункта, которые обсуждались в ходе саммита. Это - ядерная безопасность, доступ к морским портам и возвращение пленных. В частности, участники подтвердили необходимость контроля Украины над Запорожской АЭС, обмена пленных всех на всех, а также возвращения депортированных украинских детей из России.

В дальнейшем, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, планируется, чтобы страны, которые поддержали коммюнике, взяли ответственность за реализацию каждого из трех пунктов. По ним будут проводиться встречи на уровне советников глав государств и министров.

Кто подписал итоговый документ

По состоянию на сегодня, 1 июля, известно о 88 подписантах коммюнике по итогам саммита мира. Среди них - 82 страны и шесть международных организаций.

Стоит заметить, что Украина предусмотрела возможность для стран и международных организаций, которые не участвовали в саммите мира или приняли участие, но не поддержали итоговый документ сразу, также его подписывать. Поэтому за полмесяца после саммита количество подписантов увеличилось еще на десять стран и международных организаций..

Какие международные организации поддержали документ:

Совет Европы;

Европейская комиссия;

Европейский Совет;

Европейский парламент;

Организация американских государств.

Какие страны поддержали документ: