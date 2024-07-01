ua en ru
Пн, 01 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Количество подписантов увеличивается. Какие страны поддержали коммюнике саммита мира

Понедельник 01 июля 2024 18:30
UA EN RU
Количество подписантов увеличивается. Какие страны поддержали коммюнике саммита мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Итоговый документ саммита мира по Украине, который прошел 15-16 июня в Швейцарии, продолжает заручаться поддержкой новых стран и международных организаций.

Более детально о том, кто подписал коммюнике, - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Что вошло в коммюнике

Напомним, в Швейцарии по итогам саммита мира было принято совместное коммюнике. Большинство стран и международных организаций, которые были представлены на саммите в Швейцарии, поставили свои подписи под документом.

Но были и те, кто отказался поддерживать документ. Среди них - страны Глобального Юга, в том числе Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия.

В документе содержится три главных пункта, которые обсуждались в ходе саммита. Это - ядерная безопасность, доступ к морским портам и возвращение пленных. В частности, участники подтвердили необходимость контроля Украины над Запорожской АЭС, обмена пленных всех на всех, а также возвращения депортированных украинских детей из России.

В дальнейшем, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, планируется, чтобы страны, которые поддержали коммюнике, взяли ответственность за реализацию каждого из трех пунктов. По ним будут проводиться встречи на уровне советников глав государств и министров.

Кто подписал итоговый документ

По состоянию на сегодня, 1 июля, известно о 88 подписантах коммюнике по итогам саммита мира. Среди них - 82 страны и шесть международных организаций.

Стоит заметить, что Украина предусмотрела возможность для стран и международных организаций, которые не участвовали в саммите мира или приняли участие, но не поддержали итоговый документ сразу, также его подписывать. Поэтому за полмесяца после саммита количество подписантов увеличилось еще на десять стран и международных организаций..

Какие международные организации поддержали документ:

  • Совет Европы;
  • Европейская комиссия;
  • Европейский Совет;
  • Европейский парламент;
  • Организация американских государств.

Какие страны поддержали документ:

  • Албания;
  • Андорра;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Аргентина;
  • Австралия;
  • Австрия;
  • Барбадос;
  • Бельгия;
  • Бенин;
  • Босния и Герцеговина;
  • Болгария;
  • Кабо-Верде;
  • Канада;
  • Чили;
  • Коморы;
  • Коста-Рика;
  • Кот-д’Ивуар;
  • Гайана;
  • Хорватия;
  • Кипр;
  • Чехия;
  • Дания;
  • Доминиканская Республика;
  • Эквадор;
  • Эстония;
  • Микронезия;
  • Фиджи;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Гамбия;
  • Грузия;
  • Германия;
  • Гана;
  • Греция;
  • Гватемала;
  • Венгрия;
  • Исландия;
  • Ирландия;
  • Израиль;
  • Италия;
  • Япония;
  • Кения;
  • Тонга;
  • Косово;
  • Латвия;
  • Либерия;
  • Лихтенштейн;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Молдова;
  • Монако;
  • Черногория;
  • Нидерланды;
  • Новая Зеландия;
  • Северная Македония;
  • Норвегия;
  • Палау;
  • Перу;
  • Филиппины;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Катар;
  • Республика Корея;
  • Малави;
  • Маршалловы Острова;
  • Румыния;
  • Сан-Марино;
  • Сан-Томе и Принсипи;
  • Сербия;
  • Сингапур;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Сомали;
  • Испания;
  • Суринам;
  • Швеция;
  • Швейцария;
  • Тимор-Лесте;
  • Турция;
  • Украина;
  • Великобритания.

Напомним, Украина уже рассчитывает провести второй саммит мира, на котором возможно участие России. Более детально о планах и надеждах Киева - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, публикации Офиса президента Украины и пресс-службы Министерства иностранных дел Швейцарии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Швейцария Саммит мира Война в Украине
NEWS
В "Укрэнерго" ответили, когда завтра будут отключать свет по графикам
В "Укрэнерго" ответили, когда завтра будут отключать свет по графикам
DAILY
Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит