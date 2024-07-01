Количество подписантов увеличивается. Какие страны поддержали коммюнике саммита мира
Итоговый документ саммита мира по Украине, который прошел 15-16 июня в Швейцарии, продолжает заручаться поддержкой новых стран и международных организаций.
Более детально о том, кто подписал коммюнике, - в материале РБК-Украина ниже.
Содержание:
Что вошло в коммюнике
Напомним, в Швейцарии по итогам саммита мира было принято совместное коммюнике. Большинство стран и международных организаций, которые были представлены на саммите в Швейцарии, поставили свои подписи под документом.
Но были и те, кто отказался поддерживать документ. Среди них - страны Глобального Юга, в том числе Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия.
В документе содержится три главных пункта, которые обсуждались в ходе саммита. Это - ядерная безопасность, доступ к морским портам и возвращение пленных. В частности, участники подтвердили необходимость контроля Украины над Запорожской АЭС, обмена пленных всех на всех, а также возвращения депортированных украинских детей из России.
В дальнейшем, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, планируется, чтобы страны, которые поддержали коммюнике, взяли ответственность за реализацию каждого из трех пунктов. По ним будут проводиться встречи на уровне советников глав государств и министров.
Кто подписал итоговый документ
По состоянию на сегодня, 1 июля, известно о 88 подписантах коммюнике по итогам саммита мира. Среди них - 82 страны и шесть международных организаций.
Стоит заметить, что Украина предусмотрела возможность для стран и международных организаций, которые не участвовали в саммите мира или приняли участие, но не поддержали итоговый документ сразу, также его подписывать. Поэтому за полмесяца после саммита количество подписантов увеличилось еще на десять стран и международных организаций..
Какие международные организации поддержали документ:
- Совет Европы;
- Европейская комиссия;
- Европейский Совет;
- Европейский парламент;
- Организация американских государств.
Какие страны поддержали документ:
- Албания;
- Андорра;
- Антигуа и Барбуда;
- Аргентина;
- Австралия;
- Австрия;
- Барбадос;
- Бельгия;
- Бенин;
- Босния и Герцеговина;
- Болгария;
- Кабо-Верде;
- Канада;
- Чили;
- Коморы;
- Коста-Рика;
- Кот-д’Ивуар;
- Гайана;
- Хорватия;
- Кипр;
- Чехия;
- Дания;
- Доминиканская Республика;
- Эквадор;
- Эстония;
- Микронезия;
- Фиджи;
- Финляндия;
- Франция;
- Гамбия;
- Грузия;
- Германия;
- Гана;
- Греция;
- Гватемала;
- Венгрия;
- Исландия;
- Ирландия;
- Израиль;
- Италия;
- Япония;
- Кения;
- Тонга;
- Косово;
- Латвия;
- Либерия;
- Лихтенштейн;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Молдова;
- Монако;
- Черногория;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Северная Македония;
- Норвегия;
- Палау;
- Перу;
- Филиппины;
- Польша;
- Португалия;
- Катар;
- Республика Корея;
- Малави;
- Маршалловы Острова;
- Румыния;
- Сан-Марино;
- Сан-Томе и Принсипи;
- Сербия;
- Сингапур;
- Словакия;
- Словения;
- Сомали;
- Испания;
- Суринам;
- Швеция;
- Швейцария;
- Тимор-Лесте;
- Турция;
- Украина;
- Великобритания.
Напомним, Украина уже рассчитывает провести второй саммит мира, на котором возможно участие России. Более детально о планах и надеждах Киева - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, публикации Офиса президента Украины и пресс-службы Министерства иностранных дел Швейцарии.
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