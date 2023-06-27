Блинкен о новом военном пакете: поддержит текущее контрнаступление Украины
Новый пакет военной помощи от США поддержит текущие контрнаступательные операции ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Этот пакет помощи в сфере безопасности будет поддерживать текущие контрнаступательные операции Украины с помощью оборудования, непосредственно адаптированного для нужд Украины на поле боя сегодня", - отметил Блинкен.
Он добавил, что пакет помощи включает "необходимые ресурсы для повышения живучести украинских сил на поле боя, помочь вернуть суверенную территорию Украины и защитить своих граждан".
Госсекретарь подчеркнул, что неизменное мужество и солидарность народа Украины продолжает вдохновлять мир.
"Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может покончить с этим в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения на города и население Украины. Пока Россия этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется", - добавил Блинкен.
Новый пакет военной помощи для Украины от США
Сегодня, 27 июня, Соединенные Штаты Америки объявили об очередной военной помощи для Украины. С начала полномасштабного российского вторжения это уже 41-й пакет, его стоимость оценивается в 500 млн долларов.
В Пентагоне подчеркнули, что помощь Украине оказывают в рамках сокращения вооружений США.
"Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ", - уточнили в ведомстве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.