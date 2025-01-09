Зеленский выразил США поддержку на фоне лесных пожаров в Калифорнии

Лесные пожары в Калифорнии

Недавно в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнул масштабный пожар, который получил название Palisades Fire. Огонь уничтожил уже более 1100 гектаров территории, а его быстрому распространению способствуют мощные ветры и сухая погода.

Вчера, 8 января, в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. В районе города бушуют три очага пожара, в частности в популярном среди голливудских звезд элитном районе

Тем временем президент США Джо Байден был вынужден отменить визит в Италию из-за масштабных лесных пожаров.

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