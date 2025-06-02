Зеленский не верит, что РФ будет готова к продуктивным переговорам в Стамбуле

Второй раунд переговоров в Стамбуле

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле пройдет второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Ожидается, что российская сторона представит так называемый "меморандум" с ее видением условий прекращения боевых действий.

Украина настаивала, чтобы эти предложения были переданы еще до начала встречи, однако Москва проигнорировала этот запрос.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В переговорную группу также вошли представители Офиса президента, МИД, Генерального штаба, СБУ, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины будет оставаться неизменной - Киев будет настаивать на полном и безусловном прекращении огня.

Больше о деталях переговоров - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.