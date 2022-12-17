Зеленский не верит в эффективность контактов Макрона с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не верит в результативность контактов между лидерами Франции и РФ Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для французского телеканала LCI .

Он напомнил, что Макрон пытается держать "канал" с Путиным с 2019 года.

"Эммануэль вправе делать все, что хочет, но это продолжается с 2019 года. Когда Эммануэль встречается с Путиным, раз в год или чаще, каждый раз перед ним другой человек, есть тот, кто дает ему обещания. После этого на столе стоит совершенно другая позиция, так что не получится", - сказал президент.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров. При этом он считает, что Россия будет нуждаться в гарантиях безопасности.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что именно мир нуждается в "гарантиях безопасности" после развязанной Россией войны, а не наоборот. Никто не должен подписывать соглашения и "давить руку" стране-террористу.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что Россия должна выполнить, прежде чем Украина согласится на обеспечение "гарантий безопасности" для врага.

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