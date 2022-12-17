Зеленський не вірить у ефективність контактів Макрона з Путіним

Президент України Володимир Зеленський не вірить у результативність контактів між лідерами Франції та РФ Еммануелем Макроном та Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для французького телеканалу LCI .

Він нагадав, що Макрон намагається тримати "канал" із Путіним з 2019 року.

"Еммануель має право робити все, що хоче, але це триває з 2019 року. Коли Еммануель зустрічається з Путіним, раз на рік чи частіше, щоразу перед ним інша людина, є та, хто дає йому обіцянки. Після цього на столі стоїть зовсім інша позиція, тож не вийде", - сказав президент.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що війна в Україні має завершитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що саме світ потребує "гарантій безпеки" після розв'язаної Росією війни, а не навпаки. Ніхто не повинен підписувати угоди та "тиснути руку" країні-терористу.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Росія має виконати, перш ніж Україна погодиться на забезпечення "гарантій безпеки" для ворога.

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