Зеленский требует ускорить защиту неба: командное звено Воздушных сил должно действовать быстрее

Украина, Понедельник 26 января 2026 19:29
Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Украине фактически непрерывно продолжаются работы по восстановлению энергетической инфраструктуры после российских ударов. Самая сложная ситуация - в Киеве, а также в Харькове и области, Запорожье, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, именно в столице сейчас больше всего вызовов, и значительная часть домов длительное время остается без отопления.

Киев получил дополнительные ресурсы

Зеленский ожидает от киевской власти усиления работы, отметив, что правительство и общины из других регионов готовы помогать. Сейчас к работам в столице привлечены 174 аварийные бригады, однако, по оценке президента, несмотря на имеющиеся результаты, их все еще недостаточно.

Он поручил правительству направить дополнительные ресурсы, а МВД - масштабировать пункты поддержки и обогрева. Также Украина работает с партнерами над скорейшим получением дополнительного оборудования.

Защита энергетики и работа Воздушных сил

Отдельное внимание президент уделил вопросу защиты объектов энергетической инфраструктуры. Зеленский провел беседы с министром обороны Михаилом Федоровым и командующим Воздушных сил ВСУ Анатолием Кривоножко.

"Командное звено Воздушных сил должно быть значительно быстрее в защите", - подчеркнул глава государства.

Переговоры и дипломатическое давление

Также Зеленский сообщил о полном докладе украинской делегации после трехсторонних встреч, в которых впервые за долгое время был формат с участием Украины, США и России. Стороны обсудили вопросы военного характера, в частности шаги для завершения войны и механизмы контроля и мониторинга.

Предварительно договорено о еще одной встрече команд уже в воскресенье. Президент подчеркнул, что Украина будет максимально подготовленной, а единственной стороной, которая затягивает войну, остается Россия.

Санкции и международная поддержка

Зеленский подчеркнул, что давление на Россию должно усиливаться, ведь именно санкции и блокирование ее операций дают реальный результат для остановки войны. Он поблагодарил международных партнеров - от Норвегии и Италии до Польши, Германии и стран Балтии - за помощь Украине и Киеву.

Защита украинского неба

Президент Украины Владимир Зеленский ранее дал отдельные поручения министру обороны Михаилу Федорову, которые касаются работы Воздушных сил и усиления защиты воздушного пространства страны.

Также глава государства сообщал, что ранее в Украине были системы противовоздушной обороны без ракет, однако необходимые боеприпасы уже поступили.

В то же время Зеленский отмечал, что Украина пока не имеет возможности самостоятельно производить ракеты для западных систем ПВО, поскольку партнеры пока не готовы предоставлять лицензии на их производство.

Кроме того, в понедельник, 19 января, президент заявил об обновлении подходов к применению противовоздушной обороны Воздушными силами ВСУ.

