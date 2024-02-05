Зеленский посетил центр подготовки военных в Днепропетровской области

"Продолжаем нашу работу на Днепровщине. В центре подготовки, где тренируются наши мобильные огневые группы, увидел, как проходит обучение наших бойцов - наших защитников неба", - заявил он.

Зеленский добавил, что вручил награды военнослужащим регионального управления Сил территориальной обороны "Восток" Вооруженных сил Украины и оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, президент ознакомился с условиями проживания и прохождения службы военнослужащими.

Также Зеленскому доложили о состоянии укомплектования мобильных огневых групп. Он понаблюдал за процессом обучения в специализированных классах мультимедийных тренажеров ПТРК "Фагот" и ПЗРК "Игла", а также за выполнением личным составом мобильных огневых групп упражнений по практическим стрельбам.

Зеленский на позициях ВСУ в районе Работиного Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции украинских военных в районе Работиного на Запорожском направлении 4 февраля. Населенный пункт был освобожден от окупантов в августе прошлого года.

Несмотря на освобождение, российские войска постоянно атакуют позиции украинских сил в районе Работино Запорожской области, пытаясь вернуть село под свой контроль.

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