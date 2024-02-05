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Зеленський відвідав центр підготовки військових у Дніпропетровській області

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 5 лютого, відвідав центр підготовки військових у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Продовжуємо нашу роботу на Дніпровщині. У центрі підготовки, де тренуються наші мобільні вогневі групи, побачив, як проходить навчання наших бійців - наших захисників неба", - заявив він. 

Зеленський додав, що вручив нагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" Збройних сил України та оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.

Крім того, президент ознайомився з умовами проживання та проходження служби військовослужбовцями.

Також Зеленському доповіли про стан укомплектування мобільних вогневих груп. Він поспостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК "Фагот" та ПЗРК "Ігла", а також за виконанням особовим складом мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб.

Зеленський на позиціях ЗСУ у районі Роботиного Запорізької області

Президент України Володимир Зеленський приїхав на позиції українських військових у районі Роботиного, що на Запорізькому напрямку 4 лютого. Населений пункт був звільнений від окупантів у серпні минулого року.

Попри звільнення, російські війська постійно атакують позиції українських сил у районі Роботиного Запорізької області, намагаючись повернути село під свій контроль.

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Володимир ЗеленськийДніпропетровська областьВійна Росії проти України