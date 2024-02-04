Зеленский побывал на позициях ВСУ в Работино (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции украинских военных в Работино, на Запорожском направлении 4 февраля. Село было освобождено от оккупантов в августе 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды", - рассказал он.
По словам президента, для него честь быть сегодня здесь - поддержать воинов и наградить.
"На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого!" - добавил глава государства.
Освобождение села Работино
В конце июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись по направлению к Работино. 22 августа 2023 года стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.
На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом. 28 августа 2023 года в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение Работино Запорожской области.
Атаки позиций ВСУ в районе Работино
Добавим, что, несмотря на освобождение, российские войска постоянно атакуют позиции украинских сил в районе Работино Запорожской области, пытаясь вернуть село под свой контроль. Последние сутки не были исключением.
"На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Работино Запорожской области", - говорится в сводке Генштаба ВСУ на 10:00 утра 4 февраля.
Оккупанты постоянно атакуют позиции ВСУ в районе Работино Запорожской области (deepstatemap.live)
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