Зеленский побывал на позициях ВСУ в Работино (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции украинских военных в Работино, на Запорожском направлении 4 февраля. Село было освобождено от оккупантов в августе 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды", - рассказал он.

По словам президента, для него честь быть сегодня здесь - поддержать воинов и наградить.

"На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого!" - добавил глава государства.

Освобождение села Работино

В конце июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись по направлению к Работино. 22 августа 2023 года стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом. 28 августа 2023 года в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение Работино Запорожской области.

Атаки позиций ВСУ в районе Работино

Добавим, что, несмотря на освобождение, российские войска постоянно атакуют позиции украинских сил в районе Работино Запорожской области, пытаясь вернуть село под свой контроль. Последние сутки не были исключением.

"На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Работино Запорожской области", - говорится в сводке Генштаба ВСУ на 10:00 утра 4 февраля.

Оккупанты постоянно атакуют позиции ВСУ в районе Работино Запорожской области (deepstatemap.live)