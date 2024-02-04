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Зеленский побывал на позициях ВСУ в Работино (видео)

Украина, Воскресенье 04 февраля 2024 14:25
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Зеленский побывал на позициях ВСУ в Работино (видео) Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции украинских военных в Работино, на Запорожском направлении 4 февраля. Село было освобождено от оккупантов в августе 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды", - рассказал он.

По словам президента, для него честь быть сегодня здесь - поддержать воинов и наградить.

"На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого!" - добавил глава государства.

Освобождение села Работино

В конце июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись по направлению к Работино. 22 августа 2023 года стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом. 28 августа 2023 года в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение Работино Запорожской области.

Атаки позиций ВСУ в районе Работино

Добавим, что, несмотря на освобождение, российские войска постоянно атакуют позиции украинских сил в районе Работино Запорожской области, пытаясь вернуть село под свой контроль. Последние сутки не были исключением.

"На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Работино Запорожской области", - говорится в сводке Генштаба ВСУ на 10:00 утра 4 февраля.

Зеленский побывал на позициях ВСУ в Работино (видео)Оккупанты постоянно атакуют позиции ВСУ в районе Работино Запорожской области (deepstatemap.live)

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Владимир Зеленский Запорожская область
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Зеленский побывал на позициях ВСУ в Работино (видео)
Зеленский побывал на позициях ВСУ в Работино (видео)
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