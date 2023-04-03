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Зеленский посетит Польшу 5 апреля, - Дуда

Фото: президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу на этой неделе. Визит запланирован на 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию польского президента Анджея Дуды.

Ожидается, что Зеленский встретится с поляками и украинцами, которые находятся в Варшаве.

"В среду, 5 апреля, ожидаем официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Президент Украины в среду днем в Королевском замке встретит проживающих у нас поляков и украинцев", - говорится в сообщении.

Издание Reuters отмечает, что визит Зеленского в Польшу приурочен следующему саммиту министров иностранных дел стран НАТО, который проходит в Брюсселе и на котором ожидается участие госсекретаря США Энтони Блинкена.

Напомним, в начале февраля президент Украины посетил Европу. Владимир Зеленский сначала приехал в Великобританию, а затем во Францию.

На следующий день Зеленский приехал в Брюссель, где выступил перед Европейским парламентом и посетил саммит лидеров ЕС.

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