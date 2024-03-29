Зеленский об отсутствии помощи США: будет означать, что Украине придется отступать

Отсутствие помощи от США

Напомним, Конгресс США несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине.

Это связано с разногласиями в Палате представителей, поскольку Сенат уже принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов для нашей страны.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить такую инициативу на голосование. Он хочет, чтобы в законопроекте с деньгами для Украины также содержались жесткие меры для охраны американских границ от мигрантов.

На этом фоне в Палате представителей начали сбор подписей, чтобы вынести документ на рассмотрение в обход Джонсона.

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