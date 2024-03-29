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Зеленський про відсутність допомоги США: означатиме, що Україні доведеться відступати

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо Сполучені Штати Америки не відновлять військову допомогу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post.

"Якщо немає підтримки США, значить, у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками", - наголосив Зеленський.

Глава держави пояснив, що якщо для оборони лінії фронту потрібно 8 тисяч артилерійських снарядів на день, а є лише 2 тисячі, то доводиться "повернутися назад, зробивши лінію фронту коротшою". В іншому випадку росіяни можуть прорватися у великі міста.

"Ми намагаємося знайти спосіб не відступати", - зазначив Зеленський.

Відсутність допомоги від США

Нагадаємо, Конгрес США кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні.

Це пов'язано з розбіжностями у Палаті представників, оскільки Сенат уже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів для нашої країни.

Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити таку ініціативу на голосування. Він хоче, щоб у законопроекті з грошима для України також були жорсткі заходи для охорони американських кордонів від мігрантів.

На цьому фоні в Палаті представників розпочали збір підписів, щоб винести документ на розгляд в обхід Джонсона.

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