Зеленський про відсутність допомоги США: означатиме, що Україні доведеться відступати

Відсутність допомоги від США

Нагадаємо, Конгрес США кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні.

Це пов'язано з розбіжностями у Палаті представників, оскільки Сенат уже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів для нашої країни.

Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити таку ініціативу на голосування. Він хоче, щоб у законопроекті з грошима для України також були жорсткі заходи для охорони американських кордонів від мігрантів.

На цьому фоні в Палаті представників розпочали збір підписів, щоб винести документ на розгляд в обхід Джонсона.

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