Зеленский отреагировал на уничтожение трех Су-34: будет ответ каждому российскому убийце

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил украинских военных, которые уничтожили сразу три российских самолета Су-34 в Херсонской области.

По словам Зеленского, это был результат работы Одесской зенитной ракетной бригады.

"Спасибо вам, парни! И пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце: ни один из них не останется безнаказанным", - подчеркнул президент.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 22 декабря, украинские защитники смогли уничтожить на юге страны сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

После этого спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о том, что это - одни из новейших бортов на вооружении армии РФ. При помощи таких самолетов оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что украинская ПВО долго "охотилась" за этими Су-34.