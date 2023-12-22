ua en ru
Пт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський відреагував на знищення трьох Су-34: буде відповідь кожному російському вбивці

Київ, П'ятниця 22 грудня 2023 20:09
UA EN RU
Зеленський відреагував на знищення трьох Су-34: буде відповідь кожному російському вбивці Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Знищення трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 українською ППО є нагадуванням російським льотчикам, що Україна відповість кожному вбивці-окупанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави подякував українським військовим, які знищили одразу три російські літаки Су-34 у Херсонській області.

За словами Зеленського, це був результат роботи Одеської зенітної ракетної бригади.

"Дякую вам, хлопці! І нехай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці: жоден з них не залишиться безкарним", - наголосив президент.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, українські захисники змогли знищити на півдні країни відразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Після цього спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про те, що це - одні з новітніх бортів на озброєнні армії РФ. За допомогою таких літаків окупанти завдають ударів авіаційними бомбами та ракетами.

Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що українська ППО довго "полювала" за цими Су-34.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Херсонська область ПВО Росавиация Війна Росії проти України
NEWS
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ