Зеленский отреагировал на заявление Макрона об отправке западных войск в Украину

"Я не был на том саммите (в Париже - ред.). Он (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) сказал, что он поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину. И он сказал, что поделится со мной информацией когда прибудет в Украину. Он будет здесь в середине марта", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что с радостью ответит на подобные вопросы, когда лично обсудит эту тему с Макроном. Ведь тогда он будет "глубоко в деталях".

"Но самое важное, что нужно понять, когда мы делимся разными инициативами, то все они как 1-й, 2-й, 3-й, 4-й шаг. А первый шаг - это защитить и остаться сильными. Это важно. Потому что сейчас у нас есть вопросы о пакетах помощи с нашими европейскими партнерами и США", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

Во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, США, Германии, Чехии, Болгарии, Испании и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет ".

Действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии в войне - читайте в материале РБК-Украина.