Зеленский отреагировал на вбросы об "увольнении" Сибиги

"Я не собираюсь менять министра иностранных дел Украины ни сегодня, ни завтра. И послезавтра тоже. Мы работаем командно", - отметил Зеленский.

Он добавил, что с большим уважением относится к работе украинских дипломатов и к работе министра иностранных дел Сибиги.

"Поэтому это действительно исключительно слухи от некоторых депутатов", - заверил президент.