Зеленский отреагировал на вбросы об "увольнении" Сибиги

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается менять министра иностранных дел. Слухи об увольнении Андрея Сибиги - фейк.
Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина глава украинского государства заявил во время встречи с дипломатами.
"Я не собираюсь менять министра иностранных дел Украины ни сегодня, ни завтра. И послезавтра тоже. Мы работаем командно", - отметил Зеленский.
Он добавил, что с большим уважением относится к работе украинских дипломатов и к работе министра иностранных дел Сибиги.
"Поэтому это действительно исключительно слухи от некоторых депутатов", - заверил президент.
Напомним, еще 12 декабря глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак заявлял о том, что в ближайшее время якобы будет назначен новый министр иностранных дел.
Он утверждал, что Сибигу должен заменить первый заместитель главы МИД Сергей Кислица. В то же время Сибигу "отправят" послом в Польшу.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин, комментируя такую информацию, подчеркнул, что это фейк.
Уже 17 декабря об "отставке" Сибиги написал нардеп Алексей Гончаренко. Он также утверждал, что министр должен стать послом Украины в Польше.
Стоит заметить, что Сибига стал министром иностранных дел Украины 5 сентября 2024 года. Его назначили вместо Дмитрия Кулебы. За кандидатуру Сибиги проголосовали 258 народных депутатов.
До этого Сибига занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. Его назначили 31 мая 2021 года.