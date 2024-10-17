Зеленский отреагировал на вброс о планах Украины "восстановить ядерный арсенал"

Что написало Bild

егодня, 17 октября, издание Bild со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Украина якобы восстановит свой ядерный арсенал в случае, если Россия начнет повторное вторжение после завершения текущей войны.

При этом неназванный чиновник заверял, что у Украины для ядерного оружия "есть материалы и знания". Поэтому для создания первой бомбы может понадобиться "несколько недель".

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на такой вброс немецкой газеты Bild.

"Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в рамках Будапештского меморандума Украина должна была получить гарантии безопасности от "высокоуважаемых стран" после того, как она отдала свой ядерный арсенал

"Но это для нас не хорошая защита. Поэтому для нас нет альтернативы, кроме членства в НАТО. Это наш сигнал. Но мы не строим ядерное оружие, не заменяйте месседжи", - добавил Зеленский.