Зеленський відреагував на вкид про плани України "відновити ядерний арсенал"

Що написало Bild

Сьогодні, 17 жовтня, видання Bild з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що Україна нібито відновить свій ядерний арсенал у разі, якщо Росія почне повторне вторгнення після завершення поточної війни.

При цьому неназваний чиновник запевняв, що Україна для ядерної зброї "має матеріали та знання". Тому для створення першої бомби може знадобитися кілька тижнів.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на такий вкид німецької газети Bild.

"Ми ніколи не говорили про те, що готуємось створити ядерну зброю", - наголосив глава держави.

Він нагадав, що в рамках Будапештського меморандуму Україна мала отримати гарантії безпеки від "високоповажних країн" після того, як вона віддала свій ядерний арсенал.

"Але це для нас не хороший захист. Тому для нас немає альтернативи, окрім членства в НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерної зброї, не замінюйте меседжі", - додав Зеленський.