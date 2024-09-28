ua en ru
Сб, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский отреагировал на удар по Сумам и показал новые фото последствий

Сумы, Суббота 28 сентября 2024 12:17
UA EN RU
Зеленский отреагировал на удар по Сумам и показал новые фото последствий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Уже восьмь человек погибли из-за двойного удара по медучреждению в Сумах. Спасательная операция продолжается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сумы. Россия ударила "Шахедами" по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Мои соболезнования семьям и близким. 11 человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов", - рассказал он.

По словам президента, спасательная операция продолжается.

"Устраняем последствия, спасаем жизни. Делаем максимум, чтобы оказать нашим людям необходимую помощь", - добавил он.

Зеленский отметил, что всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда бьет Россия - оккупанты воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей.

"Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути", - констатировал глава государства.

Последствия обстрела Сум 28 сентября (t.me/V_Zelenskiy_official)

Обстрел Сум

Утром 28 сентября в Сумах прогремели взрывы. Военные перед этим предупреждали об угрозе дронов.

Позже выяснилось, что россияне ударили по медучреждению в Сумах. Когда на место приехали профильные службы, был нанесен еще один удар. В общей сложности город РФ атаковала тремя беспилотниками-камикадзе.

Подробнее о последствиях атаки на Сумы - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Сумская область Война в Украине
NEWS
Двойной удар по медучреждению, погибшие и раненые: что известно об утреннем обстреле Сум
Двойной удар по медучреждению, погибшие и раненые: что известно об утреннем обстреле Сум
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским