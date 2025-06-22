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Зеленский отреагировал на удар РФ по полигону ВСУ: нужна полная ответственность

Киев, Воскресенье 22 июня 2025 22:50
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Зеленский отреагировал на удар РФ по полигону ВСУ: нужна полная ответственность Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает отчет о последствиях и обстоятельствах российского ракетного удара по полигону ВСУ в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

"Ожидаю полный отчет о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины. Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Нужна полная ответственность", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам президента, у него сегодня был долгий разговор с министром внутренних дел Игорем Клименко о защите позиций на передовой и применении дронов подразделениями Нацгвардии. Также, как рассказал Зеленский, был разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Все должно быть настроено системно так, чтобы российские дроны - российские разведчики - уничтожались, и уничтожались максимально оперативно", - отметил президент.

Поэтому, по его словам, на следующей неделе он будет говорить с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков.

"Перехватчики, дроны для передовой, также дроны на оптоволокне и все типы дронов для ударов по российской территории должны быть профинансированы так, чтобы это действительно ощущалось. Это будет - и уже есть предварительные договоренности с частью наших партнеров - с частью европейских стран", - добавил Зеленский.

Удар России по полигону ВСУ

Вечером 22 июня Сухопутные войска ВСУ сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад. В результате удара есть погибшие и раненые среди военных. В то же время командование отметило, что благодаря оперативной реакции на угрозу удалось избежать значительно больших потерь.

Позже в командовании уточнили: на момент обстрела личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях, однако отдельные военнослужащие не придерживались правил безопасности.

Как позже узнало РБК-Украина от спикера Сухопутных войск, под российский обстрел попал полигон на территории Херсонской области.

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Владимир Зеленский Ракетный удар Херсонская область Война России против Украины
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