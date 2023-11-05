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Зеленский отреагировал на удар по 128-й бригаде: открыто дело

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство главы государства.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал", - заявил он. 

Зеленский добавил, что по факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование.

"Главное - установить полную правду о том, что произошло, и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий - в зоне дострела и аэроразведки врага - знает, как надо вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности", - заявил президент. 

Он добавил, что сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Глава государства также пообещал изменения по поводу халатности, советскости и ужасной бюрократии, которые "дают Украине, не дают многим в наших силах обороны реализовать свой потенциал правильно - эффективно".

Что известно о трагедии

Российские террористы ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области. Воинов собрали для вручения наград ко Дню артиллериста. В этот момент по месту скопления бойцов был нанесен удар.

Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М". В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили и местные жители.

Минобороны проведет проверку по факту ужасающей трагедии.

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