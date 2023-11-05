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Зеленський відреагував на удар по 128-й бригаді: відкрито справу

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення голови держави.

"Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав", - заявив він. 

Зеленський додав, що за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

"Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій - у зоні дострілу та аеророзвідки ворога - знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку", - заявив президент. 

Він додав, що зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Глава держави також пообіцяв зміни щодо недбалості, радянщини та жахливої бюрократії, які "дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно - ефективно".

Що відомо про трагедію

Російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області. Воїнів зібрали для вручення нагород до Дня артилериста. У цей момент по місцю скупчення бійців було завдано удару.

Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали і місцеві жителі.

Міноборони проведе перевірку за фактом жахливої трагедії.

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