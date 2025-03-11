В КГГА прокомментировали идею главы КМВА Ткаченко не эвакуировать авто во время тревог

В Киеве во время воздушных тревог еще с начала полномасштабной войны не эвакуируют авто, не выносят постановлений о нарушении ПДД и не штрафуют за неуплату за парковку.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Константин Усов, со ссылкой на сайт КГГА.

Так, по словам Усова, запрет на эвакуацию автомобилей во время воздушных тревог уже давно действует в Киеве и не стал новым.

"Еще раз подчеркиваю: с начала полномасштабного вторжения во время воздушных тревог инспекция по парковке не осуществляет временных задержаний транспортных средств. А также не выносит постановлений о нарушении правил дорожного движения и не штрафует за неуплату за парковку. Такое решение обусловлено заботой о безопасности граждан", - отметил Константин Усов.

Он добавил, что инспекция по парковке будет неукоснительно придерживаться этого принципа до окончания срока действия военного положения.

Как известно, вчера руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил о том, что по его поручению в Киеве будет прекращена эвакуация автомобилей во время воздушных тревог.