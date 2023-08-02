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Зеленский отреагировал на скандал между Польшей и Украиной

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Свобода народов Украины и Польши, а также ценности Европы и победа над общим российским врагом превыше всего, эмоциям необходимо остыть.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас заметны разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.

"Украина борется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому помогающему народу. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что важно не дать никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть.

"Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", - добавил глава государтсва.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее глава президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что Украине следует начать ценить роль, которую сыграла Варшава для Киева.

После этого в украинское Министерство иностранных дел пригласили посла Польши Бартоша Цихоцкого. Ему сообщили, что заявления о якобы неблагодарности Украины неприемлемы и не соответствуют действительности.

Позже стало известно, что посла Украины в Польше Василия Зварыча вызвали в Министерство иностранных дел. Причиной послужили заявления украинских чиновников.

Вскоре прозвучало заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, вызов посла Польши в МИД Украины не должен был состояться. Варшава оказала Киеву значительную помощь, и таких ошибок быть не должно.

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