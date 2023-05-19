Лидеры G7 подтвердили финансовую и военную поддержку Украины

Лидеры "Большой семерки" (G7) заявили, что обеспечили Украине необходимую бюджетную поддержку на этот год и в начале 2024 года. Они подтвердили свое обязательство оказывать финансовую и военную поддержку Украине в ее борьбе против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня мы предпринимаем новые шаги, чтобы гарантировать, что незаконная агрессия России против суверенного государства Украина потерпит неудачу, и поддержать украинский народ в его стремлении к справедливому миру, основанному на уважении международного права", - говорится в заявлении лидеров G7 на саммите в японском городе Хиросима.

Лидеры G7 также подтвердили свое обязательство оказывать "финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, столько, сколько потребуется".

Кроме того, лидеры подчеркнули, что мир "невозможен без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники", и подтвердили, что угрозы со стороны России применить ядерное оружие "недопустимы".

"Мы, лидеры "Большой семерки", подтвердили наше обязательство вместе противостоять незаконной, ничем не оправданной и ничем не спровоцированной агрессивной войне России против Украины. Мы самым решительным образом осуждаем явное нарушение Россией Устава ООН и влияние войны России на остальной мир", - говорится в заявлении.

Члены G7 заявили, что они взаимодействуют с другими странами, чтобы избежать потока их товаров и технологий в Россию через третьи страны, и этот вопрос стал более серьезной проблемой для членов, включая Европу.

Члены "Большой семерки" намерены пресекать любые обходы санкций, которые могли бы увеличить доходы России.

Лидеры G7 (США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады) встречаются в японском городе Хиросима. В центре внимания саммита находятся война войны Росси против Украины и угроза растущей международной мощи Китая.