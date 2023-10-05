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Зеленский отреагировал на события в США по поддержке Украины: нам поздно волноваться

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Украина не имеет времени на волнение касательно поддержки партнеров на фоне последних событий в США, поскольку нужно работать. Тем более американский лидер Джо Байден заверил в 100% поддержке украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в ходе общения с журналистами в испанской Гранаде.

Так, у президента спросили, волнуется ли он по поводу последних происходящих в США политических событий.

"Я думаю, в Украине мы перестали волноваться с первого дня полномасштабной войны. Поздно нам уже волноваться. Я думаю, нам нужно работать", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что во время последнего визита в США он услышал от президента США Джо Байдена заверения в "100% поддержке" Белого дома, как и заверения в двухпартийной поддержке от Конгресса.

"Конечно, в США сложный избирательный период, разные голоса раздаются, некоторые из них очень странные. Мы будем говорить об этом сегодня", - сказал Зеленский.

 

Зеленский с визитом в Испании

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский находится с визитом в Испании. Это его первая поездка в эту страну после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

До последнего визит Зеленского в испанскую Гранаду держали в тайне из соображений безопасности. Впрочем, уже сегодня глава государства лично рассказал о своей рабочей поездке.

Отметим, что в Гранаде сегодня проходит саммит Европейского политического сообщества. По словам Зеленского, он проведет двусторонние встречи, на которых будут договариваться об усилении ПВО Украины.

Особое внимание будет уделено Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства.

Добавим, что в Гранаде саммит проходит на двух уровнях: сегодня при участии 47 европейских государств, представляющих "Европейское политическое сообщество", основанное год назад в Праге как своеобразный Альянс в ответ на вторжение РФ в Украину.

Следовательно, завтра состоится неформальная встреча 27 стран-членов Европейского Союза.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиИспания