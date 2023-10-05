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Зеленський відреагував на події в США щодо підтримки України: нам запізно хвилюватися

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Україні немає часу на хвилювання щодо підтримки партнерів на тлі останніх подій у США, оскільки треба працювати. Тим паче американський лідер Джо Байден запевнив у 100%-ій підтримці українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами в іспанській Гранаді.

Так, у президента запитали, чи хвилюється він з приводу останніх політичних подій, які відбуваються в США.

"Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Запізно нам вже хвилюватися. Я думаю, нам треба працювати", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що під час останнього візиту в США він почув від президента США Джо Байдена запевнення у "100%-ій підтримці" Білого дому, як і запевнення у двопартійній підтримці від Конгресу.

"Звичайно, у США складний виборчий період, різні голоси лунають, деякі з них дуже дивні. Ми будемо говорити про це сьогодні", - сказав Зеленський.

 

Зеленський із візитом в Іспанії

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває із візитом в Іспанії. Це його перша поїздка до цієї країни після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

До останнього візит Зеленського до іспанської Гранади тримали в таємниці з міркувань безпеки. Втім, вже сьогодні глава держави особисто розповів про свою робочу поїздку.

Зазначимо, що в Гранаді сьогодні проходить саміт Європейської політичної спільноти. За словами Зеленського, він проведе двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України. 

Окрема увага буде приділена Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Додамо, що в Гранаді саміт проходить на двох рівнях: сьогодні за участі 47 європейських держав, які представляють "Європейське політичне співтовариство", засноване рік тому в Празі як своєрідний Альянс у відповідь на вторгнення РФ  в Україну. 

Відтак завтра відбудеться неформальна зустріч 27 країн-членів Європейського Союзу.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиІспанія