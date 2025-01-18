Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Киева и Запорожья утром 18 января. Он призвал к давлению на РФ и тех, кто ей помогает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.
"Под утро враг совершил удар баллистикой по центру Киева. Есть падение обломков... Мои соболезнования родным и близким. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кафе и гражданская инфраструктура. Все службы продолжают ликвидировать последствия обстрела", - отметил президент.
Он также заявил, что в результате обстрела Запорожья пострадали 10 человек, под завалами могут быть люди. В результате атаки разрушена инфраструктура, повреждено жилье многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается.
Зеленский призвал усилить давление на оккупантов и тех, кто помогает России в войне против Украины.
"Все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары. Мы можем сделать это только в единстве со всем миром", - считает глава государства.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также отреагировал на атаки России на Киев.
"Еще одно доказательство того, что Путин хочет войны, а не мира. Его надо заставить принять справедливый мир силой - максимальным экономическим и военным давлением", - написал глава МИД в X (Twitter).
В ночь на 18 января россияне нанесли по Украине комбинированный удар. Оккупанты выпустили четыре баллистические ракеты и 39 дронов. Силы ПВО сбили две ракеты и 24 дрона, еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.
Как объясняли Воздушные силы ВСУ, сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе Киева, это привело к разрушениям. Известно о трех погибших и трех пострадавших.
На Лукьяновке в Киеве повреждены станция метро, здания, автомобили и водопровод. Как выглядит Лукьяновка после атаки РФ - смотрите в фоторепортаже РБК-Украина.
Кроме того, россияне атаковали Запорожье утром. Известно о 10 пострадавших, судьба трех человек пока неизвестна.
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