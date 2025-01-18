Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: как отработала ПВО
Россия нанесла комбинированный удар по Украине в ночь на 18 января. Оккупанты выпустили четыре ракеты и 39 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне осуществили пуски дронов с трех направлений - Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск. Также враг применил четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (пуски были из Воронежской и Брянской области областей).
По состоянию на 8:00 сбили две ракеты в Киевской области и 24 дрона. ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.
Еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
Последствия атаки РФ
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе Киева. Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.
В результате атаки на Киев погибли четыре человека, по меньшей мере трое ранены. Как выглядит Лукьяновка в Шевченковском районе Киева после атаки - в фоторепортаже РБК-Украина.
Кроме того, противник ударил баллистикой по одному из предприятий в Запорожье, также повреждены дома и транспортные средства. Известно о восьми пострадавших, двое считаются пропавшими без вести.
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