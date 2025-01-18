Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: как отработала ПВО

Фото: РФ выпустила по Украине ракеты и дроны 18 января (Getty Images)

Россия нанесла комбинированный удар по Украине в ночь на 18 января. Оккупанты выпустили четыре ракеты и 39 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне осуществили пуски дронов с трех направлений - Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск. Также враг применил четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (пуски были из Воронежской и Брянской области областей). По состоянию на 8:00 сбили две ракеты в Киевской области и 24 дрона. ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях. Еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).