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Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: как отработала ПВО

Украина, Суббота 18 января 2025 09:05
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Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: как отработала ПВО Фото: РФ выпустила по Украине ракеты и дроны 18 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия нанесла комбинированный удар по Украине в ночь на 18 января. Оккупанты выпустили четыре ракеты и 39 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне осуществили пуски дронов с трех направлений - Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск. Также враг применил четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (пуски были из Воронежской и Брянской области областей).

По состоянию на 8:00 сбили две ракеты в Киевской области и 24 дрона. ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.

Еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Последствия атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе Киева. Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.

В результате атаки на Киев погибли четыре человека, по меньшей мере трое ранены. Как выглядит Лукьяновка в Шевченковском районе Киева после атаки - в фоторепортаже РБК-Украина.

Кроме того, противник ударил баллистикой по одному из предприятий в Запорожье, также повреждены дома и транспортные средства. Известно о восьми пострадавших, двое считаются пропавшими без вести.

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