Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Киева и Запорожья утром 18 января. Он призвал к давлению на РФ и тех, кто ей помогает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

"Под утро враг совершил удар баллистикой по центру Киева. Есть падение обломков... Мои соболезнования родным и близким. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кафе и гражданская инфраструктура. Все службы продолжают ликвидировать последствия обстрела", - отметил президент.

Он также заявил, что в результате обстрела Запорожья пострадали 10 человек, под завалами могут быть люди. В результате атаки разрушена инфраструктура, повреждено жилье многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается.

Зеленский призвал усилить давление на оккупантов и тех, кто помогает России в войне против Украины.

"Все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары. Мы можем сделать это только в единстве со всем миром", - считает глава государства.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также отреагировал на атаки России на Киев.

"Еще одно доказательство того, что Путин хочет войны, а не мира. Его надо заставить принять справедливый мир силой - максимальным экономическим и военным давлением", - написал глава МИД в X (Twitter).