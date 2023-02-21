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Зеленский отреагировал на обстрел Херсона

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Херсон, Вторник 21 февраля 2023 15:08
Зеленский отреагировал на обстрел Херсона Фото: оккупанты обстреляли Херсон (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Херсона во вторник, 21 февраля, в результате которого погибли 6 человек, 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Российская армия массированно обстреливает Херсон. В очередной раз беспощадно убивает мирное население. Есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных", - написал он.

По его словам, мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела.

"Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины", - добавил президент.

Как сообщалось, что сегодня у Херсона раздались взрывы - россияне ударили по городу из РСЗО.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне. В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне погибли шесть человек. 12 человек получили ранения.

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Владимир Зеленский Херсон
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