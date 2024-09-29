ua en ru
Вс, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный

Украина, Воскресенье 29 сентября 2024 16:32
UA EN RU
Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин уже не в первый раз пугает мир ядерными угрозами. и он действительно может использовать ядерное оружие, или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в интервью Fox News.

"Никто не знает, что у него в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я не уверен... Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не Путин, слава Богу", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что он не может точно знать о намерениях Путина.

"Потому что он не всегда адекватен, потому что ни один адекватный человек не может просто так прийти в Украину и делать то, что он сделал. Я думаю, что он любит свою жизнь и то, как он руководит жизнью других. Именно поэтому, я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", - подчеркнул глава государства.

Ядерные угрозы Путина

Напомним, что недавно российский диктатор "предложил" расширить перечень условий применения ядерного оружия. В обновленной редакции ядерной доктрины агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или поддержкой ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

В то же время Путин отметил, что российское ядерное оружие якобы мощнее оружия НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ядерные угрозы Путина "безответственными".

Подробнее о том, что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Как выглядит Запорожье после массированной атаки КАБами: фото и видео
Как выглядит Запорожье после массированной атаки КАБами: фото и видео
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским