ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

Среда 25 февраля 2026 14:55
UA EN RU
Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Заявления России о "передаче Украине ядерного оружия" являются политическим давлением и подготовкой к следующим трехсторонним встречам по мирному соглашению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Читайте также: Китай отреагировал на обвинения России о ядерном оружии, которое якобы "передадут Украине"

"Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства, когда у Украины было это оружие и когда не стало. Благодаря чему и благодаря кому это произошло", - сказал Зеленский.

По его мнению, такие заявления являются политическим давлением и подготовкой к трехсторонним встречам Украины, США и России.

Также это может быть ответом на информацию СМИ о том, что в Европе относительно ядерного зонтика.

"Может, это такая просто риторика, такой ответ России. Мне кажется, что всегда опасно они играют с этими словами - ядерное оружие. И очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие ядерные державы, прежде всего США, могли бы, мне кажется, дать им соответствующие месседжи", - отметил президент.

Ядерная риторика Кремля

Напомним, вчера, 24 февраля, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Киеву ядерное оружие или "грязные" ядерные бомбы. При этом никаких доказательств приведено не было.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил, что Россия якобы может применить ядерное оружие против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".

А российский диктатор Владимир Путин во время заседания так называемой коллегии ФСБ России заявил, что якобы "возможно применение ядерного компонента" Украиной против РФ.

Между тем в Великобритании заявили, что Путин умышленно врет о якобы намерениях Лондона предоставить Украине ядерное оружие. Таким образом он пытается отвлечь внимание от преступлений России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Ядерное оружие Война в Украине
Новости
"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"
"Все ракеты долетели до цели": Зеленский об ударах "Фламинго" по заводу "Искандеров"
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ