ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин сегодня рассмотрит увольнение сразу пяти глав ОГА, - источник

Новина українською →
Киев, Вторник 24 января 2023 12:14
Кабмин сегодня рассмотрит увольнение сразу пяти глав ОГА, - источник Фото: Кабмин сегодня рассмотрит увольнение сразу пяти глав ОГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Кабинет министров сегодня, 25 января планирует согласовать увольнение глав ОВА. Речь идет о руководителях пяти областей.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе президента.

"Кабмин сегодня рассмотрит отставку глав ОГА", - сообщили изданию источники.

По их информации, речь идет о руководителях таких областей: Днепропетровская, Запорожская, Сумская, Херсонская и Киевская.

При этом, как отметили источники, вопрос назначения новых глав ОГА сегодня не рассматривают.

Напомним, ранее стало известно о подготовке властей кадровых ротаций среди руководства ряда областей.

Добавим, что сегодня из ОП был уволен Кирилл Тимошенко, и, как сообщили РБК-Украина источники, его могут назначить главой Херсонской ОГА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Областная государственная администрация
NEWS
ВСУ отбили 11 атак россиян и сбили два самолета, - Генштаб
ВСУ отбили 11 атак россиян и сбили два самолета, - Генштаб
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием