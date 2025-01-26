Зеленский отправил командующего Сухопутных войск руководить ОСГВ "Хортица"

Бои в Донецкой области

Напомним, сегодня вечером российские СМИ растиражировали новость о том, что якобы российская армия захватила Большую Новоселку в Донецкой области.

Однако спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов отрицал потерю населенного пункта. По его словам, бой еще продолжается и там есть украинские войска и позиции. Более того, он отметил, что ВСУ не находятся в окружении, поскольку этого удалось избежать.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 16:00, 26 января, на фронте было зафиксировано 99 боевых столкновений. Самые интенсивные бои продолжались на Краматорском, Османском и Покровском направлениях. На последнем враг пытался совершить 38 атак, 30 из которых ВСУ к тому моменту отразили.

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