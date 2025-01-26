Зеленський відправив командувача Сухопутних військ керувати ОСУВ "Хортиця"

Генерал-майора Михайла Драпатого направили керувати ОСУВ "Хортиця" в Донецькій області. Водночас він збереже посаду командувача Сухопутних військ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині - генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв", - заявив президент.
Водночас Зеленський зазначив, що Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ - найбільш чисельної частини Збройних сил України.
"І це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - резюмував голова держави.
Нагадаємо, сьогодні ввечері російські ЗМІ розтиражували новину про те, що нібито російська армія захопила Велику Новосілку в Донецькій області.
Однак речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заперечив втрату населеного пункту. За його словами, бій ще триває і там є українські війська та позиції. Ба більше, він зазначив, що ЗСУ не перебувають в оточенні, оскільки цього вдалося уникнути.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 16:00, 26 січня, на фронті було зафіксовано 99 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Краматорському, Османському та Покровському напрямках. На останньому ворог намагався здійснити 38 атак, 30 з яких ЗСУ на той момент відбили.
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