Трамп пожаловался на "упрямого" Зеленского и нашел, чем упрекнуть Путина

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин упрямый. Такого же мнения он и о президенте Украины Владимире Зеленском.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Журналист отметил, что команда американского президента "имеет дело с очень упрямым Владимиром Путиным". На что Трамп ответил: "А еще, с очень упрямым Зеленским".

Однако потом Трамп заявил, что удивлен действиями России. Речь о том, что Кремль нанес массированные удары по Украине в минувшие выходные в тот момент, как продолжается переговорный процесс между Москвой и Киевом.

"Я увидел вещи, которые меня очень удивили: Ракеты, которыми обстреливают такие города, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, были очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а потом вдруг начался ракетный обстрел... Я очень разочарован этим", - сказал Трамп.

У Трампа также спросили, "хороший парень Путин или плохой", однако американский лидер ушел от ответа.

Трамп начал критиковать Путина

Напомним, ночью 24, 25 и 15 мая российская армия массированно атаковала территорию Украины различным вооружением. Сначала Трамп не комментировал удары россиян. А потом заявил, что Путин сошел с ума.

"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.

Также он заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России. А в Кремле на слова Трампа заявили, что такое заявление было вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.