Зеленский назвал три победы, которые необходимы Украине в ближайшее время

Украине необходимо три основных победы, которые будут стимулировать ее для борьбы с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

По мнению Зеленского, первой победой будет решение Конгресса США по оказанию помощи Украине.

"Первая – с Конгрессом это вызов это не просто, не все от нас зависит. Но Украина должна делать все от нее зависящее, чтобы помощь была", – говорит президент.

Вторая победа – это поддержка Европейского Союза. В частности, в том, чтобы Украина получила пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.

"Не все в ЕС сегодня готовы поддержать этот пакет. Наша обязанность сделать все, чтобы они поддержали этот пакет", – отметил Зеленский.

И третья победа – это открытие диалога о будущем членстве Украины в ЕС.

"Это мотивационный шаг для нас, для тех, кто работает, кто учится, и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, кто отдает свою жизнь на поле боя. Я считаю, что сегодня эти три вещи важны и в ближайшее время мы должны добиться результата" , – подчеркнул он.

Россия может снова развязать войну

Недавно немецкие аналитики сообщили, что российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до шести лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Также в начале октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нельзя допустить "заморозки" войны России против Украины, иначе страна-агрессор сможет восстановить военный потенциал до 2028 года и попытается атаковать другие страны.

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