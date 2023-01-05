Одностороннее "прекращения огня" Россией не должно восприниматься всерьез, - Кулеба

Предложенное российским диктатором Владимиром Путиным "одностороннее прекращение огня" не может и не должно восприниматься всерьез. Поскольку Россия игнорирует четкую формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Президент Украины Владимир Зеленский предложил четкую формулу мира из десяти шагов. Россия игнорирует ее и вместо этого обстреливает Херсон в канун Рождества, а на Новый год наносит массированные ракетные и беспилотные удары. Их нынешнее "одностороннее прекращение огня" не может и не должно восприниматься всерьез", - заявил он.

Напомним, сегодня глава РПЦ патриарх Кирилл предложил ввести "рождественское перемирие" между Украиной и Россией.

После этого Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявление о якобы перемирии со стороны РФ - это исключительно пропагандистский жест и ничего более.

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