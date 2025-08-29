Зеленский ответил на предложение о буферной зоне в Украине: Она уже существует

Украина и Россия уже давно оттянули свою тяжелую технику от "нуля" на расстояние от 10 километров. Поэтому буферная зона фактически уже существует.

Глава украинского государства отреагировал на статью Politico о том, что европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках мирной сделки.

"Я это слышал не раз от европейцев и американцев. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня проходит война, предлагают буферную зону 40-50-60, я даже слышал предложение по 100 км. Это совсем другая история. Сегодня у нас тяжелое оружие и так находится 10+ км друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я называю мертвая зона, кто-то называет серая зона, она уже существует", - обратил внимание президент.

Зеленский уточнил, что если Россия хочет, чтобы украинская армия находилась на более далеком расстоянии, российских солдат можно отвести вглубь временно оккупированных территорий.

По его словам, сейчас дроны фактически все выжигают, поэтому вся тяжелая техника уже давно отведена.

"Посмотрите на передний край армии России, где там есть бронированная техника, танки – ноль, ничего уже нет, никто уже не выдвигается, потому что все теряют технику днем, ночью, в любой момент. Поэтому это просто лишние разговоры", - уточнил он.

Зеленский напомнил, что об отводе войск приходилось договариваться в ходе Минского процесса, но тогда была совсем другая война. При этом разведение солдат двух стран так ни к чему и не привело.