Зеленский ответил на нападки Фицо: было ошибкой надеяться на схемы с Москвой

Зеленский прокомментировал действия премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отметив его просчеты во внешней и энергетической политике.

"Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо все же уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме и находится в Братиславе. Видимо, для него лично это непросто - вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки", - отметил президент.

Он назвал очевидной ошибкой Фицо его расчет на долгосрочное сотрудничество с Москвой.

"Это было очевидной ошибкой Фицо - надеяться, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно", - сказал Зеленский.

Президент также вспомнил, что Украина предлагала Словакии помощь для адаптации к отсутствию транзита газа из России, однако Фицо, по его словам, "напыщенно отказался".

Зеленский подчеркнул, что европейские партнеры неоднократно предупреждали Фицо о невозможности бездействия, однако сейчас премьер Словакии пытается переложить вину на других.

"Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", - отметил глава Украины.

По мнению Зеленского, проблема заключается в том, что Фицо сделал ставку на Москву, а не на интересы своей страны, объединенной Европы или здравый смысл. Президент назвал это "проигрышной ставкой изначально".

В то же время Зеленский выразил надежду, что диверсификация источников энергоресурсов в Европе, сотрудничество с Еврокомиссией и увеличение поставок американского газа помогут решить проблемы, возникшие из-за недальновидности некоторых европейских лидеров.