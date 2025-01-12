Зеленський відповів на нападки Фіцо: було помилкою сподіватися на схеми з Москвою

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ставить політику Москви вище інтересів Словаччини. Нині Європа працює над подоланням наслідків його рішень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в Х.
Зеленський прокоментував дії прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, наголосивши на його прорахунках у зовнішній та енергетичній політиці.
"Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто - замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки", - зазначив президент.
Він назвав очевидною помилкою Фіцо його розрахунок на довгострокову співпрацю з Москвою.
"Це було очевидною помилкою Фіцо - сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно", - сказав Зеленський.
Президент також згадав, що Україна пропонувала Словаччині допомогу для адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, однак Фіцо, за його словами, "пихато відмовився".
Зеленський підкреслив, що європейські партнери неодноразово попереджали Фіцо про неможливість бездіяльності, однак зараз прем’єр Словаччини намагається перекласти провину на інших.
"Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого", - зауважив глава України.
На думку Зеленського, проблема полягає в тому, що Фіцо зробив ставку на Москву, а не на інтереси своєї країни, об’єднаної Європи чи здоровий глузд. Президент назвав це "програшною ставкою від початку".
Водночас Зеленський висловив сподівання, що диверсифікація джерел енергоресурсів у Європі, співпраця з Єврокомісією та збільшення постачання американського газу допоможуть розв'язувати проблеми, що виникли через недалекоглядність деяких європейських лідерів.
Нагадаємо, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу, оскільки закінчився термін дії контракту і країна вирішила його не продовжувати.
До цього Фіцо провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, на якій вони обговорили відмову Україну від транзиту російського газу. Після цього Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.
Зауважимо, що після цієї зустрічі у Словаччині декілька тижнів не було офіційної інформації про те, де знаходиться прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Однак згодом з’явились свідчення того, що Фіцо був у люксовому готелі у В’єтнамі.
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