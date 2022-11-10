Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО и объяснил причину
Членство Украины в Североатлантическом альянсе является справедливым, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.
"Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности", - отметил президент.
При этом, по его словам, если путь в НАТО займет дольше времени, чем хотела бы Украина, то нашей стране необходимы гарантии безопасности.
"Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей", - добавил глава государства.
Напомним, 30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО.
После этого девять государств официально поддержали евроатлантическую интеграцию Украины.
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