Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО и объяснил причину

Членство Украины в Североатлантическом альянсе является справедливым, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN .

"Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности", - отметил президент.

При этом, по его словам, если путь в НАТО займет дольше времени, чем хотела бы Украина, то нашей стране необходимы гарантии безопасности.

"Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей", - добавил глава государства.