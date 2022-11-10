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Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО и объяснил причину

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Киев, Четверг 10 ноября 2022 21:50
Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО и объяснил причину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Членство Украины в Североатлантическом альянсе является справедливым, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

"Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы справедливо, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности", - отметил президент.

При этом, по его словам, если путь в НАТО займет дольше времени, чем хотела бы Украина, то нашей стране необходимы гарантии безопасности.

"Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей", - добавил глава государства.

Напомним, 30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО.

После этого девять государств официально поддержали евроатлантическую интеграцию Украины.

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