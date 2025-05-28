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Зеленский ответил, кто раздражает Белый дом больше - он или Путин

Украина, Среда 28 мая 2025 10:07
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Зеленский ответил, кто раздражает Белый дом больше - он или Путин Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, кто больше раздражает Белый дом - он или глава Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его ответ на вопрос во время встречи с журналистами 27 мая.

"Я думаю, Путин. Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые. И я думаю, что для умных людей вызывают больше беспокойства именно те, другие люди", - считает он.

По словам Зеленского, какая бы ни была публичная риторика, "они реально разочарованы" (в Белом доме, - ред).

"Я не знаю подходит ли такое слово. Но я думаю, в целом Белый дом понимает, что Путин точно не хочет ничего заканчивать, как хочет это Белый дом", - продолжил президент.

Зеленский подчеркнул, что в партнерстве можно быть очень некомфортными, но быть партнерами.

"Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге - вы реально наедине находитесь", - добавил он.

Отношение Трампа к Путину

С момента наступления президентства Дональда Трампа США пытаются завершить войну в Украине. В частности, во время предвыборной кампании Дональд Трамп утверждал, что способен завершить войну России против Украины всего за 24 часа.

При этом Россия, и в частности Путин, не дают согласие на полное прекращение огня в Украине. И не идут на переговоры, каждый раз выдвигая новые условия.

WSJ в начале мая писало о том, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что ему не удалось быстро закончить войну в Украине. По его словам, урегулировать ее оказалось сложнее, чем он думал.

К тому же Трамп в частном порядке говорил советникам, что Путин не хочет прекращать войну и что обе стороны отказываются идти на компромисс.

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