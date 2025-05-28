Зеленський відповів, хто дратує Білий дім більше - він чи Путін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь на питання під час зустрічі з журналістами 27 травня.

"Я думаю, Путін. Тому що я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. І говорю те, що думаю. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей викликають більше занепокоєння саме ті, інші люди", - вважає він.

За словами Зеленського, яка б не була публічна риторика, "вони реально розчаровані" (у Білому домі, - ред).

"Я не знаю чи підходить таке слово. Але я думаю, в цілому Білий дім розуміє, що Путін точно не хоче нічого закінчувати, як хоче це Білий дім", - продовжив президент.

Зеленський підкреслив, що в партнерстві можна бути дуже некомфортними, але бути партнерами.

"Мені здається, що з Путіним питання в тому, що якщо вам здається, що ви в діалозі - ви реально наодинці знаходитеся", - додав він.