Зеленский ответил, встретится ли он с Трампом в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Ватикане, однако, состоится ли она - неизвестно. Туда оба лидера приедут на похороны Папы Римского Франциска.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Стоит отметить, что Зеленский и Трамп могут встретиться в Ватикане впервые после их ссоры в Белом доме.

"Да, хотел бы, готов. Мы всегда готовы с партнерами из США встречаться", - коротко сказал украинский президент.

Зеленский ответил на вопрос журналиста, будет ли у него встреча с Трампом в Ватикане.

Смерть Папы Римского и его похороны в Ватикане

Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что посетит похороны Папы Римского.

Президент США Дональд Трамп также планирует приехать на похороны понтифика в Риме. Он прибудет на похороны вместе со своей первой леди Меланией Трамп.

Больше о похоронах Папы Римского - в материале РБК-Украина.

Ссора Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Вашингтоне 28 февраля. Тогда у него состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Однако два лидера поссорились во время общения с журналистами, Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о том, что последствия войны России против Украины почувствуют даже в США.

Их ссора привела к ряду других событий, в частности США решили приостановить военную помощь украинским защитникам. Также прекратился обмен разведданными между странами.

На фоне этого Зеленский написал в Twitter о том, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров. Также он допустил прекращение огня с Россией в небе и на море. Трамп похвалил такой жест.

Впоследствии спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Зеленский якобы попросил прощения у президента США Дональда Трампа за их ссору в Белом доме.

Позже США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными.

Также Трамп и Зеленский после ссоры уже общались, но только по телефону.

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