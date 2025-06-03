Зеленский ответил, пригласили ли Украину на саммит НАТО в Гааге

Саммит НАТО в Гааге

Напомним, по данным Radio Free Europe, саммит НАТО вместо трех дней, будет длится два дня. Это связано с тем, что в Альянсе опасаются нового скандала с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, издание напомнило саммит НАТО 2018 года в Брюсселе, когда был первый президентский срок Трампа. Тогда видео напряженного спора с бывшим генсеком Йенсом Столтенбергом определило тон заседания. Трамп в свою очередь пригрозил полностью вывести США из военной организации.

Для того, чтобы избежать поводов для конфликта на саммите в июне, мероприятие будет сокращено с трех дней до двух. Программу еще не утвердили, но скорее всего, в первый день будет официальный ужин, а во второй - две рабочих сессии. Одна будет сосредоточена на расходах на оборону, а другая на вопросах развития оборонной промышленности.

Недавно мы писали, что по данным WNL, Трамп будет участвовать в новой встрече. На саммит также получил приглашение украинский лидер Владимир Зеленский.

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